AABF recebe o Capão do Cipó para carimbar a liderança da chave

A Associação Alegretense de Futsal (AABF) volta à quadra neste domingo (2), às 18h, para o último compromisso da primeira fase da Série Bronze de Futsal 2026. Já classificada para os mata-matas, a equipe recebe o Capão do Cipó na Arena Esporte e Lazer com o objetivo de confirmar a liderança da chave e garantir a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Líder do grupo com 16 pontos, a equipe alegretense chega embalada para a rodada decisiva e depende de um bom resultado para encerrar a fase classificatória na primeira colocação. Além da importância na tabela, a partida também representa a oportunidade de manter o bom momento diante da torcida.

No confronto do primeiro turno, a AABF venceu o Capão do Cipó por 7 a 6, em um duelo equilibrado e de muitos gols. A expectativa é de mais um jogo disputado neste domingo para carimbar a vaga entre os primeiros colocados da Série Bronze de futsal.

Este será o último compromisso da AABF na fase classificatória. Inicialmente, a equipe ainda enfrentaria o Cruzeiro Futsal na rodada seguinte, mas, com a desistência do adversário da competição, o duelo contra o Capão do Cipó passou a marcar o encerramento da primeira etapa da Série Bronze.

Fotos: Click do Vini