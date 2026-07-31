Alegrete| Fim de semana terá esporte, feira, música e lazer

Mesmo com a previsão de instabilidade e possibilidade de chuva ao longo do fim de semana, Alegrete terá uma agenda movimentada com atrações para diferentes públicos. Feiras, esporte, gastronomia, entretenimento e espaços de lazer prometem movimentar a cidade entre sábado (1º) e domingo (2), fortalecendo o comércio e incentivando a participação da comunidade.

No sábado (1º), a partir das 9h, acontece mais uma edição da Feira do Produtor no Espaço do Feirante, na Zona Leste. Promovida pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, a feira reúne produtores da agricultura familiar, oferecendo alimentos frescos e produzidos no município, como hortaliças, frutas, pães, cucas, embutidos, mel, doces, além da tradicional carne de ovelha.

Além da feira, os tradicionais bares, restaurantes, lanchonetes e casas de entretenimento da cidade também devem registrar intensa movimentação durante o fim de semana, contribuindo para o aquecimento da economia local e oferecendo opções de lazer para moradores e visitantes.

No domingo (2), as atenções do esporte estarão voltadas para a Série Bronze de Futsal. A AABF entra em quadra às 18h, na Arena Esporte e Lazer, para enfrentar a equipe de Capão do Cipó. A partida vale a liderança do grupo na primeira fase da competição, e a expectativa é de bom público para apoiar a equipe alegretense.

Com a previsão de melhora no tempo durante o domingo, parques, praças e pontos turísticos do município também devem receber grande número de visitantes. Locais como a Praça dos Patinhos, Parque Dr. Lauro Dornelles e a Orla do Rio Ibirapuitã costumam atrair famílias, crianças, praticantes de atividades físicas e pessoas que aproveitam o dia para passear com seus animais de estimação.

Encerrando a programação, a música também será destaque na noite de domingo. O GT Adão Brandolt promove mais uma edição da tradicional Domingueira do GT, que terá como atração a banda Os Cumpadis. O evento começa às 21h e promete reunir o público apaixonado pela música gaúcha e pelo baile, encerrando o fim de semana com muita animação.