CT Boxe Roots se destaca na Copa Hooks em Caxias do Sul e conquista vitórias para Alegrete

A equipe de competição do CT Boxe Roots esteve em mais um competição no mês de julho durante a Copa Hooks, realizada na cidade de Caxias do Sul, representando Alegrete com excelentes resultados, trazendo importantes vitórias da Serra Gaúcha.

A delegação foi integrada pela treinadora e também atleta Bruna Alves, pelo estreante Roger Pereira Felipeto e pelos experientes atletas Cauã Seefeldt e Pedro Bastide, todos sob o comando do treinador Arian Lencina.

Demonstrando técnica, dedicação e o resultado de uma preparação intensa a equipe conquistou destaque em mais essa competição estadual. O boa nova ficou por conta da estreia de Roger Pereira Felipeto, que fez sua primeira luta oficial com muita personalidade e conquistou uma importante vitória, mostrando que o trabalho desenvolvido no CT Boxe Roots segue formando novos talentos para o boxe.

Os atletas Cauã Seefeldt e Pedro Bastide também confirmaram a boa fase da equipe, conquistando resultados positivos em seus confrontos. Bruna Alves retornou aos ringues após o Campeonato Brasileiro, representando o CT Boxe Roots com determinação, reforçando o compromisso da equipe em estar presente nos principais eventos da modalidade.

Sob a liderança do treinador Arian Lencina, o CT Boxe Roots segue acumulando conquistas e levando o nome de Alegrete aos mais diversos eventos do Rio Grande do Sul. A participação na Copa Hooks reafirma o crescimento da equipe e o trabalho sério desenvolvido diariamente, dentro e fora dos ringues. O CT Boxe Roots segue sua preparação para os próximos compromissos do calendário.