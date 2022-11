Aberta licitação para obras na Avenida Caverá

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio das Secretarias de Planejamento, lançou a licitação para o projeto de pavimentação, alargamento da pista, passeio público e construção de ciclovia na Avenida Caverá, que totaliza mais de R$ 6 milhões em investimentos.

Uma obra histórica de pavimentação asfáltica e mobilidade. O investimento, contempla diversos bairros da cidade e será executado através de recursos próprios e de um convênio celebrado por meio do Governo do Estado, via Programa Pavimenta RS.

Alegrete vai ganhar uma das mais belas, acessíveis e estruturadas vias. A licitação ocorre no dia 20 de dezembro, às 14h.