Abertas inscrições para os Jogos da Solidariedade 2022

A Associação Jogos da Solidariedade vai reunir entre 600 a 1000 atletas, das várias equipes e categorias. A competição que anualmente é realizada contará com oito categorias, sendo sete do naipe masculino e uma do naipe feminino. O homenageado desta edição será o desportista Carlos Amarante, um dos amigos da competição desde seu início em 2006. A bola rola no dia 15 de maio de 2022, com previsão de término em dezembro.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES

Estão abertas as inscrições da 16ª edição dos Jogos da Solidariedade. Oito categorias do futsal da base e adulta, (conforme tabela abaixo), do Sub 7 ao Sub 17, naipe masculino, categoria livre do naipe feminino. O prazo das inscrições é de 19 de abril de 2022 a 05 de maio, podendo ser inscrições via PIX: rogeralegrete@gmail.com (chave E-mail).

O sorteio das chaves será no dia 07 de maio (sábado) com live pelo facebook e Programa do Campo à Cidade pela Rádio Alegrete. Serão 15 atletas inscritos diretamente em súmula. As rodadas acontecem aos domingos no Ginásio Arena, Esporte e Lazer. Mais informações no site oficial do evento: www.jogosdasolidariedade.com.br.

As inscrições por equipe, independente da categoria, ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais). *As primeiras 10 (dez) equipes que efetuarem o pagamento via PIX (Chave E-mail): rogeralegrete@gmail.com, garantem sua vaga para participação. Total por categoria serão de 10 participantes.

MODALIDADES

*Sub 7 – nascidos em 2015, 2016 e 2017.

*Sub 9 – nascidos em 2013 e 2014.

*Sub 11 – nascidos em 2011 e 2012.

*Sub 13 – nascidos em 2009 e 2010.

*Sub 15 – nascidos em 2007 e 2008.

*Sub 17 – nascidos em 2005 e 2006.

*Feminino Livre – Livre de idade.

*Contrapartida projeto – *Sub 13 – nascidos em 2009 e 2010 – somente com alunos da Rede Municipal de Ensino devidamente matriculados (*isento da taxa de inscrição).

Regulamento – Obrigatoriedade do atleta possuir a carteira de identidade (junto à mesa de jogo) ou documento oficial com foto; atleta deverá jogar com a “caneleira”, sendo obrigatória.

O ingresso no Ginásio Arena,Esporte e Lazer terá o valor de R$5,00

A ficha de inscrição deve ter no máximo 15 atletas por equipe, (exceder será adicional conforme Regulamento da Competição)

Direto a súmula de jogo.

REALIZAÇÃO DOS JOGOS

As partidas serão realizadas a partir do dia 15 de maio de 2022 (domingo), no Ginásio Arena Esporte e Lazer. Havendo necessidade ou por situação de emergência, outras quadras esportivas, previamente comunicadas aos participantes devidamente inscritos.

O Evento esportivo – AJS tem apoio da Prefeitura de Alegrete e CAAL.

Fotos : arquivo AJS