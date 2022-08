Aberto de vôlei revela talentos e incentiva o esporte em Alegrete

O vôlei é um dos esportes de equipe que mais integra as pessoas. Na Arena de Vôlei de Areia da AABB Alegrete ocorreu o Torneio, na última semana, o Aberto de Vôlei de Praia 2022. O evento foi uma realização da AABB de Alegrete e atletas do clube.

Torneio de vôlei na AABB

O torneio teve a participação de atletas da cidade de Alegrete, São Gabriel, Rosário do Sul, Manoel Viana, São Pedro do Sul e Santiago. O calor de 25º em pleno inverno favoreceu a realização dos jogos e o público compareceu em grande número para acompanhar as disputas. Os jogos foram realizados em 3 quadras durante todo o dia e aos vencedores foram distribuídos troféus do 1º ao 3º Lugar.

Atletas do torneio de vôlei na AABB

Classificação duplas masculino – Força A

1º Lugar: Dill e Ernestino (Alegrete)

2º Lugar: Tainã e João Paulo (Santiago)

3º Lugar: Alemão e Carlos Augusto (Alegrete)

Classificação duplas feminino

1º Lugar: Mônica e Carol (Santiago)

2º Lugar: Val e Lauren (Rosário do Sul)

3º Lugar: Cati e Aninha (São Pedro do Sul)

Classificação duplas masculino- Força B

1º Lugar: Fábio e Afonso (Manoel Viana)

2º Lugar: Tatu e Ismael (Manoel Viana)

3º Lugar: Sidi e Ailton (Rosário do Sul)