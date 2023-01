Gesto inspirador de lojista, ao encerrar o ano, repercute na Web

Muitas abordagens são feitas diante da sensibilidade em ver algo que é inspirador e serve para levar mensagens positivas para nossos leitores.

Agradecer é a arte de atrair coisas boas, então agradeça sempre, assim o empresário Eleandro Vila Verde iniciou um texto que também postou em sua rede social.

Mas a imagem que identifica tudo o que desejava expressar, atingiu muito mais pessoas e repercutiu além do previsto.

Gratidão, sem dúvida alguma, é uma das palavras mais utilizadas atualmente. Seja nas redes sociais, em vídeos ou no dia a dia, a expressão está mesmo em alta.

Muitos podem olhar para os seus dias de hoje ou anteriores e não enxergar motivos para ser gratos. Entretanto, a gratidão pode mudar a perspectiva frente às adversidades. Afinal, ainda que as pessoas estejam em constantes lutas significa que coisas boas ainda estão por vir. A gratidão é capaz de gerar impactos benéficos no corpo e na mente.

E, desta forma, Eleandro, de joelhos, fez uma oração em frente a sua empresa e destacou que não poderia ser diferente a maneira em que se despediu de 2022 – de joelhos na frente de um sonho. Pois foi um ano de muita luta, força de vontade, trabalho, dedicação e conquistas.

Ele ressalta que muitos dias saiu de casa ainda na madrugada e chegou tarde, entretanto, tudo dentro do seu propósito de realizar algo que há poucos meses parecia nada além de um sonho. Sendo assim, mais pessoas acreditaram e juntamente com os amigos, sócios e irmãos Flavio Bairros e Liliane Guerra tudo foi tornando-se possível. “Deus colocou no meu caminho pessoas de uma competência e honestidade “fora da curva”- acrescenta.

Na sequência ressalta que a família sempre o apoiou e desde o início diziam:”faz o certo e não para” – pois terão muitos que vão incentivar, mas também os que irão dizer que não vai dar certo – mas segue firme – relembra, evidenciando o nome do irmão Elierson Vila Verde.

Emocionado, sem conter as lágrimas o empresário não deixa de citar: sei que lá de cima meu professor tá olhando e me empurrando, jamais vou deixar de agradecer por tudo que me ensinou, gratidão eterno BV – referindo-se ao empresário Sérgio Bevilaqua que faleceu no ano de 2021 vítima da Covid.

Eleandro encerra com uma narrativa feita ao PAT:

Agradeço de coração a todos que de alguma maneira ajudaram a Vilaverde Multimarcas se tornar uma realidade. Gratidão é a Palavra!

Me emociono quando falo, pois quem me conhece sabe do meu trajeto.

Em 2007 quando sai do quartel fui embora para André da Rocha (cidade perto de Nova Prata) trabalhei na agropecuária lá por 1 ano e meio. Depois fui peão de estância em 2009 2010 2011.

Depois, fui trabalhar na RGE (7 anos) quando o Sérgio BV me convidou fazer parte da equipe dele (eu era cliente).

Lembro até hoje o que disse pra ele: mas Sérgio, eu nunca vendi nada e ele respondeu – exatamente por isso que quero que tu venha vender pra mim.

Foi desta forma que começamos, e trabalhei dois anos até ele falecer. À época, era responsável pela filial da BV na Assis Brasil, ele era um ser “fora da curva”, pois aprendi muito com ele. Sérgio era uma pessoa que fazia questão de ensinar.

Depois que ele faleceu ajudei uns meses a Franciele (viúva) e depois minha filha ia nascer, desta forma, optei por vender on-line. Assim, nasceu de forma tímida naquele período a empresa.

Graças a Deus, deu certo a consultoria e nisso conheci o Flávio Bairros e a Liliane Guerra, aliás já os conhecia, mas estreitamos essa relação.

Flávio já tinha trabalhado 10 anos na antiga Inhanduí, gostava e gosta dessa paixão chamada carros, isso é uma paixão, tem que gostar do que faz e a gente se encontrou.

Então decidimos ir além, achar um local, pois eu estava com carros na minha na casa, dos vizinhos, na casa do Flávio e a onde dava. Foi neste momento que iniciou o sonho, em março de 2022.

Então, só tenho gratidão por todos que confiaram e confiam no nosso trabalho.

O resumo: chorei escrevendo.