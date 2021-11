Estelionatária é descoberta ao tentar trocar cheque clonado em agência bancária

Share on Email

Na última semana, o gerente do Banco do Brasil procurou a Delegacia de Polícia após a percepção astuta de uma funcionária que trabalha no caixa.

O relato foi de que uma mulher chegou no banco com um cheque para trocar. O valor era de R$3.950,00.

Assim que apresentou a folha de cheque, por saber de quem se tratava e também por verificar que havia divergência na assinatura, a funcionária do banco procurou o gerente. Foi constatado se tratar de uma folha de cheque clonada. A mulher que estava na agência se identificou como funcionária de uma tele-moto.

Porém, segundo o gerente do banco, quando comunicada de que a folha de cheque iria ficar retida para averiguação, a funcionária da tele-moto, passou a agir de forma suspeita. Inicialmente, fez gesto de que iria sair, depois solicitou que a folha de cheque fosse devolvida, e, por fim, saiu do banco.

A folha de cheque ficou retida e posteriormente foi apresentada na Delegacia de Polícia. Uma das questões que chamou atenção do banco, foi que a correntista do banco sempre preenche os cheques de forma digitalizada.