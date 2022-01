Abordagens precisas da Brigada Militar recuperam duas motos furtadas

Share on Email

Com muita astúcia e um trabalho preciso, os policiais militares de Alegrete recuperaram na noite de sábado(8), no intervalo de 20 minutos, entre uma ação e outra, duas motos furtadas em Alegrete.

De acordo com informações dos policiais, a guarnição recebeu informação de que uma moto Honda tinha sido furtada, na tarde de sábado(8), na Cidade Alta. O proprietário estacionou o veículo próximo a um supermercado e, ao sair do trabalho, no final da tarde não localizou mais a moto.

Ao mesmo tempo, o 190, recebeu denúncias de que um homem, no bairro Gamino, estava com uma moto em atitude suspeita. Pelas características recebida, os PMs suspeitaram que se tratava da moto furtada. As guarnições se deslocaram ao endereço e abordaram o acusado em frente à residência. Ao ser questionado, ele negou que havia uma moto na casa, porém, os policiais visualizaram o veículo na sala da residência. Ao verificarem a placa, o indivíduo de 29 anos recebeu voz de prisão.

Enquanto, uma guarnição ficava no local para os trâmites legais, a outra saiu para realizar patrulhamento no bairro Gamino e, se deparou com outro homem de 33 anos numa moto Shineray.

Na abordagem, os PMs suspeitaram que não havia o miolo da chave e a moto estava com uma ligação direta, o que não foi explicado o motivo.

Desta forma, durante a consulta no sistema integrado da Polícia, os policiais identificaram que a moto estava em situação de furto desde dezembro do ano passado.

O indivíduo foi preso e os dois acusados levados à delegacia de Polícia de Alegrete.

Em contato com a Delegada de Plantão, foi determinado prisão em flagrante por receptação para a dupla.

Os crimes, distintos, foram afiançáveis, cada um, em cinco salários mínimos. Desta forma, pela interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes afiançáveis, de acordo com a Polícia civil, eles seriam ouvidos e liberados.

As duas motos recuperadas serão restituídas aos donos.