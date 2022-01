Freezer com carne para churrasco no Presídio estava “recheado” de celulares

Share on Email

Churrasco premiado no Presídio Estadual de Alegrete.

Nesta semana, na última sexta-feira(7), um freezer com carnes foi entregue no PEAL. A encomenda era para um apenado devido a um churrasco que seria realizado neste domingo (9).

Um homem disse aos agentes da Susepe que foi contratado para realizar a entrega do freezer com as carnes.

Na sequência, os agentes realizaram uma minuciosa vistoria no freezer e localizaram entre as carnes e isopor 23 aparelhos celulares, chips, carregadores e cartão de memória.

Todo material foi apreendido. O motorista do veículo que realizou a entrega foi identificado como trabalhador no ramo de frete.

Os agentes da Susepe realizaram ocorrência sobre o fato na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Esse churrasco que estava previsto é realizado todos os finais de ano. Não há informações se a confraternização foi cancelada.