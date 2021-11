Aglomeração e som alto nas madrugadas, no Parque dos Patinhos, estão com os dias contados

Uma das demandas que geraram polêmica nos últimos meses com o aumento do fluxo de pessoas durante a madrugada no entorno do Parque Rui Ramos, principalmente, após a meia-noite devido ao que alguns moradores classificam como perturbação do sossego alheio, terá um novo capítulo até o início do mês de dezembro.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros, em entrevista ao PAT, informou que, em reunião com o Ministério Público, Brigada Militar, Prefeito Márcio Amaral e a Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, o resultado foi de uma medida para tentar evitar aglomeração com som alto.

Por esse motivo, a Prefeitura, diante da solicitação do Ministério Público que avaliou como positiva a faixa amarela implementada no início da Avenida Doutor Lauro Dorneles, próximo à Praça Nova, vai realizar a mesma ação no entorno do Parque Rui Ramos, também conhecido como Parque dos Patinhos.

Até dia 9 de dezembro será realizada a pintura que compreende todo o entorno, entre a Praça, Avenida Alexandre Lisboa, ambos os lados, Avenida Eurípedes Brasil Milano, ambos os lados e em frente ao Clube Sete de Setembro, também em ambos os lados. Sendo assim, os condutores que estacionarem nestes locais entre a meia-noite e às 6h da manhã estarão sujeitos a multa e também recolhimento do veículo.

Segundo esclareceu Secretário Rui Medeiros, a medida se dá também pela grande demanda de ligações ao 190 – Brigada Militar – denunciando a perturbação do sossego alheio, o que muitos caracterizam como baderna. Em alguns finais de semana, as aglomerações iniciaram por volta das 2h e terminaram após às 8h. A informação foi que nos últimos dias a Brigada Militar apreendeu oito caixas de som que estavam em veículos com volume acima do permitido por Lei – comentou.

O responsável pela pasta também acrescentou que a Prefeitura vai cumprir com uma determinação do Ministério Público, até pelos dados apresentados em relação ao outro ponto já citado que havia um problema semelhante e, com a faixa amarela dos dois lados a situação foi resolvida.

Além do transtorno em relação ao som alto e à “baderna”, em torno da Praça dos Patinhos, outra situação que sempre está em pauta é o lixo deixado que acumula para os funcionários da Prefeitura. Muitas vezes o PAT recebeu reclamações pois em alguns locais é necessário um tempo mais prolongado na segunda-feira para retirar o lixo deixado por alguns dos usuários.

Participaram da reunião Comandante da Brigada Militar, Jean Quatrin, Prefeito Márcio Amaral, Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi e a Promotora Luíza Losekann.