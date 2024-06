Recorde histórico de inscrições no Enem 2024, estudantes gaúchos ainda podem garantir isenção

Ao todo, 86% dos concluintes do terceiro ano do Ensino Médio realizarão as provas, que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O resultado superou o recorde anterior, de 2013, que era de 83% de participação. Em relação a 2023, ano em que a porcentagem foi de 34%, o crescimento no engajamento dos estudantes foi de 52 pontos.

Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame. A secretária de Educação, Raquel Teixeira, comemorou a notícia, atribuindo os números ao esforço coletivo que reuniu a comunidade escolar para incentivar as inscrições.

“Esse recorde é uma resposta clara dos nossos jovens ao desafio de reconstruir o futuro do nosso Estado. Eles aceitaram o chamado e estão prontos para transformar suas vidas por meio da educação”, ressaltou Raquel. O Rio Grande do Sul tem 1.106 escolas estaduais de Ensino Médio, que atendem a 273.115 estudantes, sendo que 71.673 estão cursando o terceiro ano.



Mutirão impulsiona mobilização

A mobilização foi intensificada na última semana, com o Mutirão Enem 2024. Coordenada pela Secretaria de Educação (Seduc) em conjunto com as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), a série de iniciativas buscou estimular a participação e o engajamento de estudantes de todas as regiões do Estado. Com o slogan “Nenhum aluno fica para trás”, as ações do mutirão foram criadas de forma colaborativa com as comunidades escolares.

Estudantes, professores, diretores e equipe diretiva estiveram envolvidos em ações de conscientização, que incluíram atividades de divulgação, montagens de estações de inscrição em áreas comuns das escolas e nas salas de informática, além de iniciativas de incentivo desenvolvidas pelos próprios alunos, como vídeos para as plataformas digitais.

Ministério da Educação amplia prazo de inscrição

O Ministério da Educação permitirá que estudantes do Rio Grande do Sul ainda não inscritos realizem suas inscrições entre 16 e 21 de junho, pelo site do Inep na Página do Participante. As inscrições para os estudantes do Estado permanecem com isenção de taxa.