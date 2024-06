Hemocentro precisa de doações de sangue O positivo e O negativo

A doação de todos os tipos de sangue no Hemocentro Regional de Alegrete é sempre necessária devido a demanda com pacientes da Santa Casa de Caridade. A assistente Social, Fernanda Soares, alerta para a urgente necessidade dos tipos sanguíneos O positivo e O negativo que estão com estoque abaixo do mínimo no Hemocentro.

Outra necessidade é para que outros doadores mais jovens entrem no cadastro para serem doadores, já que tem um limite de idade para ser doador de sangue. – Quem já é doador pode fazer até os 69 anos, mas quem ainda não tem cadastro aqui só pode doar ate os 61 anos de idade, alerta. Isso faz com que estejamos sempre solicitando novos doadores, porque a necessidade é grande e temos que salvar vidas, atesta.

O horário para ir até o Hemocentro é fazer este ato de extrema solidariedade é pela manhã e a pessoa não pode ter ingerido bebida alcoólica.