Açaí, curiosidades e benefícios

O açaí é um fruto bacáceo da cor roxa que é muito comum na Amazônia. Ele ganhou muita fama nos outros lugares do mundo e é utilizado para fazer bebidas e comidas. Com o calor e as várias invenções gastronômicas e a curiosidade do povo, o açaí gourmet alcançou grande número de vendas e conquistou o paladar de várias pessoas, mas nem todas.

Muita gente tem curiosidade sobre ao fruto, se ele faz bem ou não e se é contraindicado para alguém. Visto isso, confira algumas curiosidades e fatos sobre o açaí:

Benefícios do açaí

Ajuda no combate ao envelhecimento precoce: como ele é rico em antioxidantes, acaba reduzindo os danos causados pelos radicais livres.

Melhora o funcionamento do intestino: é fonte de fibras, nutriente importante para que o intestino funcione de forma adequada.

Diminui o colesterol ruim: estudos já confirmaram que o consumo da fruta de maneira adequada e contínua ajuda a diminuir o LDL (colesterol ruim).

Melhora a saúde do coração: nele contém substâncias que são capazes de afastar a aterosclerose, controlando a pressão alta e melhorando a circulação sanguínea.

Mais energia: além dos outros nutrientes, o açaí é rico em carboidratos que proporcionam mais energia para o seu dia a dia, e podem ajudar a espantar o sono antes de ir para o trabalho.

Fortalece o sistema imunológico: ele contém uma substância chamada arabinogalactana, que colabora com a ação das células de defesa do organismo, melhorando a imunidade.

Previne o Alzheimer: um estudo realizado por uma universidade localizada na Austrália pode comprovar que as substâncias antioxidantes existentes na fruta reduzem o acúmulo de uma proteína que é ligada a doença.

Combate a osteoporose: fonte de cálcio que é responsável pela “manutenção” dos ossos, evitando que eles fiquem fracos e desenvolvam doenças.

Vale lembrar que quando consumido de maneira exagerada, ele pode e vai fazer mal, assim como todo alimento consumido em excesso. Devido aos seus acompanhamentos, o açaí pode se tornar uma bomba calórica, ou seja, não dispense o exercício físico. Especialistas recomendam o consumo antes do treino, para melhor aproveitamento da energia. Mas lembre de que tem que ser um bom tempo antes de ir malhar, comer perto da hora de treinar pode causar enjoos e mal estar.

Geovanna Valério Lipa