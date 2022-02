Vídeo: a tragédia que consternou a cidade

Amigos e familiares de Carlos André Martins, de 40 anos, se reuniram na manhã deste sábado(5), para prestar as últimas homenagens ao caminhoneiro em um grande cortejo. Carros, motos, ônibus e caminhões realizaram o percurso da Capela velatória até o Cemitério.

Na faixa, a seguinte mensagem: “André, sua alegria jamais será apagada, assim como, nosso amor eterno por você”.

Desde o início da mobilização, em razão do seu desaparecimento, a notícia em relação ao ocorrido com o alegretense, consternou a todos. Em pouco tempo, vários sites, blogs de notícias e perfis particulares compartilharam fotos pedindo auxiliou para localizarem André, não apenas em Alegrete, mas em várias cidades da região.

A notícia da localização do caminhão e de que ele estaria, sem vida, preso às ferragens resultou em uma grande corrente de solidariedade à família através de mensagens e homenagens.

André é descrito por amigos e conhecidos como um homem alegre, feliz, trabalhador, amante da família e muito responsável na sua profissão. Há mais de 10 anos era caminhoneiro.

A irmã Andreia Simone fez a seguinte postagem:

“Não há palavras que possam expressar o tamanho de nossa dor, a partida repentina, inesperada e brusca. Ainda não acredito que é verdade, que meu irmão Andre Martins, se foi sem jamais regressar.

Como a vida pode ser tão cruel ?

Meu coração e nem o coração de ninguém estava preparado para um choque tão grande, para este adeus definitivo e prematuro.

Nada na vida nos prepara para estes momentos de dor que sentimos.

Vamos sentir saudade da voz de loucutor, das histórias, do sorriso escrachado, maroto, de canto de boca e, por vezes debochado, do amigo de todas as horas, da felicidade estampada e que gostava de demonstrar de forma simples e descontraida. Enfim, sentiremos saudade do homem que se tornaste.

O que fica, são todos os bons momentos, os abraços, os sorrisos, os amigos, os sonhos realizados, os objetivos alcançados…Adeus meu querido e amado irmão”- descreveu.

Moto de Carlos

Assim como Andreia, muitas pessoas, centenas realizaram homenagens. Ele deixa dois filhos jovens e do atual relacionamento, esposa e um filho de um ano, pai e mãe.

O pai, desde que ficou sabendo do lugar onde o caminhão estava, não saiu do local, até a remoção do corpo.

Saiba mais sobre o acidente

O trabalhador sofreu um grave acidente na madrugada da última quarta-feira(2), no km 538 da BR 290. Devido ao lugar ser de difícil acesso, durante todo dia a família e amigos realizaram buscas, assim como, Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal depois que foram comunicadas. Um trabalhador que estava realizando limpeza às margens da rodovia visualizou o caminhão e acionou os policiais, já na tarde de quinta-feira.

Depois passou a ocorrer trabalho em conjunto para retirada de André das ferragens. A primeira equipe dos Bombeiros com apoio da Polícia Civil e PRF trabalhou até as 3h. Sem êxito, uma outra operação foi realizada na manhã de sexta-feira(4), para retirada do corpo, preso às ferragens. Foram quatro horas de trabalho e, com apoio do 10° BLog, que disponibilizou o guincho, o caminhão foi desvirado e o caminhoneiro retirado, já na tarde de ontem, por volta das 14h.

O 10° BLOg e a 2aCia Mec têm auxiliado muito os Bombeiros nos últimos meses. Em diversos momentos desde incêndios entre outros.

A Polícia Civil sob a coordenação do Delegado Erickson Gonçalves atuou na ocorrência que também teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A ação de todos os envolvidos buscou a conclusão da ocorrência, mas também, sempre primou pelo respeito aos familiares e também à vítima.

O corpo foi transladado pela Funerária Angelus para o IML da Santa Casa onde passou por necropsia. O Delegado Erickson Gonçalves ressaltou que ainda não havia mais detalhes sobre o que poderia ter causado o acidente com o alegretense. A causa da morte será apontada em laudo.

André trabalhava para a empresa Faro responsável pela retirada do caminhão do local.