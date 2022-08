Açaí no Carrinho SA comemora dois anos com Show Nacional da MC Mirella em Alegrete

Share on Email

É Com vocês e Pra Vocês!!

Com muito orgulho @acainocarrinhosa e @saproducoesalegrete apresentam um dos maiores shows de Funk do Brasil!

MC Mirella!



Com quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais a MC Mirella faz sucesso e arrasta multidões por onde passa e em Alegrete não vai ser diferente.



Com sucessos de milhões como “passando o rodo” “quer mais”, “cria de favela”, “me adota” e muito outros sucessos.

Além da MC Mirella, o grande evento vai vai contar com atrações locais: DJ Frog, DJ Ani Morais, Vine DJ, Baile Da Danny e o Pagode fica por conta do Cantor Daniel Rodrigues e Banda.

Os Ingressos promocionais esgotaram em apenas um dia e já começaram as vendas do primeiro lote!

Você pode garantir seu ingresso nos pontos de venda do Açaí no Carrinho SA, localizado na rua General Arruda, 30 (diagonal à rodoviária), Clube Sete de Setembro, Calçadão, na Assis Brasil,458 e também com os promotores da SA Produções.

Ingressos primeiro lote:

Pista: R$ 40,00;

Vip Open Bar: R$ 60,00 (duas horas de open de cerveja, vodka, energético, água e refrigerante);

Camarote Open Bar: R$ 100,00 (duas horas de open de cerveja, vodka, energético, água e refrigerante);

Backstage Open Bar: R$ 150,00 (local junto com o palco com 3 horas de open de cerveja, vodka, energético, água, refrigerante e salgados);

Camarote Exclusivo Para 15 pessoas na frente do Palco: R$ 1500,00 reais (ganha um kit de Absolut).

Data: 29 de Outubro (sábado)

Local: Clube Sete de Setembro

Hora: 22 horas

Informações:

Whatsapp: 55 9 9664 5122

Instagram: saproducoesalegrete

Instagram: acainocarrinhosa

Açaí no Carrinho e SA Producoes prometem entregar um mega evento para o público de Alegrete e Região com todas essas atrações e uma grande estrutura de Palco , Som e Luzes.

Venha Viver essa experiência com a gente!

Texto: Assessoria Açaí no Carrinho SA E SA Produções.