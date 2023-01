Sacola de lixo arremessada de edifício atinge transeunte e seu pet; detritos também acertaram um automóvel

Jogar lixo pela janela do apartamento, além de ser falta de educação e de higiene, pode causar danos reais a outros moradores e transeuntes. Quando algum objeto atingir e ferir alguém, o autor responde por lesão corporal, depois de queixa na delegacia. O crime está descrito no artigo 129 do Código Penal.

PM aposentado diz que milagre salvou sua família

Muitas vezes, a ação passa despercebida, principalmente quando não afeta alguém diretamente. Mas, o assunto vem à tona quando algo mais sério acontece. Como foi um caso na tarde de ontem(4).

Uma alegretense procurou o PAT, depois de realizar uma ocorrência na Delegacia de Polícia. Perplexa com a atitude do morador de um prédio na rua Gaspar Martins, ela destacou que estava caminhando com a sua cachorrinha(que inclusive tinha tomado banho), quando alguém arremessou uma sacola com vários detritos.

Acabar com o lixo nas calçadas, espalhado dos containers, é um desafio de todos

“A sacola arremessada do edifício Araçá era um saco de lixo (contendo molho, restos de comida- líquido). Um carro estacionado foi atingido, assim como, eu e minha cachorra. A dona do veículo disse que o carro estava limpo e que também teve a lutaria amassada. Fico pensando, nem mesmo o direito de sair na rua e passear com o seu pet vamos ter mais? Isso é um absurdo!”- citou.

Há duas classificações possíveis nesses acidentes: objetos que são arremessados e os que caem acidentalmente. No primeiro caso diz-se que houve a intenção. No segundo, não há esta intenção; o objeto já estava na janela e caiu acidentalmente? Mesmo assim, o ocupante do imóvel assume o risco pelo ato. Ambos são passíveis de punição com multa condominial, que tanto poderá estar prescrita na convenção ou no regimento interno, como poderá ser aplicada diretamente pelo síndico, tomando conhecimento do fato.

Vídeomonitoramento flagra homem jogando lixo em calçada

Por falta de consciência ou por displicência, moradores colocam a vida de outras pessoas em risco, quando deixam nas janelas objetos e plantas. Se pensassem nos possíveis danos morais e físicos, o comportamento seria diferente.