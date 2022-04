Ação solidária do Hotel Alegrete reverteu o lucro para o cantor Flávio Mattes

Share on Email

No último dia 20 de abril, aconteceu mais uma ação de sucesso do Hotel Alegrete e Bistrô Alegrete, coordenada pelo gestor Adão Ramos. A apresentação foi do músico e radialista, Gerson Brandolt.

Desta vez, o evento beneficente contou com 80 pessoas que totalizou R$ 5.600,00, além dos leilões das camisetas da Seleção Brasileira autografada pelo Tite, treinador, e pelo auxiliar técnico Cleber Xavier e do Grêmio autografada por todos atletas pentacampeão gaúcho, em prol do músico Flávio Mattes.

O evento que contemplou um jantar/show, teve a participação dos músicos, Adair de Freitas e Cristiano Fantinel, Flávio Mattes, Os Chacreiros e Juliano Moreno de Livramento.

Roberto Estivallet da Estância Santa Tereza de Quaraí arrematou a camiseta da Seleção Brasileira por R$ 700, já o cantor e compositor Juliano Moreno ficou com a camiseta do Grêmio pelo lance de 550 reais.

De acordo com o empresário, Adão Ramos, o resultado foi muito positivo restando o valor de R$ 6.750,00 ao músico Flávio Mattes a quem ele tem uma imensa gratidão por todo auxílio em sua jornada como empresário de um conjunto musical, há mais de 27 anos.

O empresário acrescentou que o Hotel Alegrete e o Bistrô doaram toda a alimentação para o jantar e os músicos se solidarizaram e o Show, também, foi de forma gratuita, além, da doação das empresas Ousadia Kids e Tanaka de R$ 1.000,00 e Águia Dourada de R$ 200,00.

Do total de R$ 8.050,00 foi retirado apenas a ajuda de custo de 1.300,00 da viagem do músico Adair de Freitas e músicos- explicou o empresário.

A prestação de contas, de acordo com Adão Ramos demonstra a gratidão a todos que estiveram presentes ou colaboraram de alguma forma.

Esta, não foi a primeira ação solidária e, com certeza não será a última. Muito comprometido com a cidade e o povo alegretense, o empresário está sempre buscando apoio para sanar algumas demandas que chegam até o seu conhecimento, visando a solidariedade.