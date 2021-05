Acessibilidade: um problema em vários locais de Alegrete

Compartilhe















Um assunto que sempre vem a debate é a acessibilidade em vários locais de Alegrete. Ter rampas de acesso a cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida ou que usam muletas é uma necessidade em vários locais públicos da cidade.

É só dar uma passada em prédios públicos, principalmente do Município, e ver que não existe acessibilidade, o que dificulta ou barra o acesso de pessoas com alguma limitação.

O problema começa pela Prefeitura da Praça Getúlio Vargas em que o acesso é por escadas.

No prédio do antigo Fórum, também na praça, e que atendem IGP, IPE, Sine e Procon é outra dificuldade chegar a esses serviços públicos, porque não tem rampas ou elevador de acesso aos outros andares do prédios.

Na Câmara de Vereadores, no plenário, existe acesso, porém, no gabinete dos vereadores existe dificuldades a quem tem limitação chegar ate às salas.

E essa situação se repte em várias ruas do centro da cidade que não têm as rampas de acesso, comentam cadeirantes. que vêm de bairros e precisam se deslocar para fazer serviços na cidade.

Vera Soares Pedroso