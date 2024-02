Acesso à Campereada é liberado para acampamentos: veja o horário

Share on Email

O coordenador do evento, Cléo Trindade, esclarece que a forma de acampamento e o acesso ao Parque estão liberados na segunda e terça -feira até um certo horário para quem for acampanhar. Isso acontece das 8h às 17h em todos podem acessar as áreas de acampamento.

Não será cobrada entrada no Parque até às 17h ( segunda e terça) e a partir desse horário a entrada é de 15 reais; quem quiser entrar com carro pagará cinco reais a mais. Já os idosos, deficientes físicos e visuais, com documento que os identifique em cada condição, pagarão meia entrada.

Na segunda-feira, está programado apenas um show noturno, enquanto na terça-feira ocorrerá a cerimônia de abertura oficial do evento, juntamente com o início dos acampamentos.

A Campereada Internacional distribuirá mais de 100 mil reais em prêmios, tornando-se um atrativo para os participantes. O valor da entrada será de 20 reais durante a noite e 15 reais durante o dia. Para aqueles que desejam estacionar veículos dentro do Parque, o custo será de 25 reais, tanto para carros quanto para motos.

Confira abaixo a programação de shows para cada dia do evento:

Dia 3: Sandro Coelho

Dia 4: Estação Fandangueira e Temperado a Gaitaço

Dia 5: Tche Barbaridade

Dia 6: Grupo Carqueja e Gaitaço Tche

Dia 7: Chiquito e Bordoneio

Dia 8: Sorriso Lindo e Hemerson Mendonça

Dia 9: Pacheco e os Chacareiros

Dia 10: Garotos de Ouro e Gurizada Fronteiriça

Dia 11: Candeeiro

Com uma mistura de tradição e entretenimento, a Campereada Internacional promete ser um evento imperdível para todos os amantes da cultura campeira e gaúcha.