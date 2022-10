Polícia Federal executa extradição de brasileiro foragido que estava no Uruguai

A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades do Uruguai, extraditou, na terça-feira (25/10), um brasileiro condenado definitivamente em 2017 pela Vara Criminal de São Gabriel a 4 anos e 4 meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após a prisão em flagrante em 2012. Ele também tem na ficha criminal acusações de envolvimento com assalto.



O extraditado já cumpria penas por outros delitos na Penitenciária Estadual de São Gabriel, quando, em setembro de 2017, fugiu do estabelecimento penal. A partir disso, o seu nome foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol e preso pelas autoridades uruguaias no Uruguai.





O brasileiro foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Gabriel para o cumprimento da pena.

Participaram do processo de extradição a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul (PF), a Interpol uruguaia e a Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento.

