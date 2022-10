Acidente deixa quatro pessoas da mesma família mortas na ERS-344, em Giruá

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um acidente matou quatro pessoas da mesma família no km 74 da ERS-344, em Giruá, no Noroeste do Rio Grande do Sul, por volta das 7h40 desta segunda-feira (31).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os nomes das vítimas não serão divulgados, mas são um homem de 42 anos; uma mulher, de 25; e duas crianças de 1 e 7 anos de idade. Uma menina de 5 anos sobreviveu e foi encaminhada ao hospital de Santa Rosa. Não foram divulgadas informações sobre o seu estado atual de saúde.

Conforme o CRBM, a guarnição de serviço do Pelotão Rodoviário de Santa Rosa atendeu a ocorrência, que envolveu um carro modelo Ford Focus e uma van Renault Master que prestava serviço para o jornal Zero Hora (veja, abaixo, a nota do Grupo RBS lamentando o que aconteceu).

O Corpo de Bombeiros informou que o carro seguia no sentido Santo Ângelo-Giruá, aquaplanou a parte traseira e bateu de frente contra a van. No automóvel, estavam os dois adultos e as três crianças. O motorista da van se feriu e foi levado para um hospital em Santo Ângelo.

O trânsito no trecho chegou a ser parcialmente bloqueado para a retirada das vítimas e já foi liberado.

Nota do Grupo RBS

“O Grupo RBS lamenta profundamente o acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (31), em Giruá, que causou a morte de quatro pessoas da mesma família, tendo sobrevivido uma criança que estava neste mesmo carro, e o motorista do outro veículo, pertencente a uma empresa que presta serviços para Zero Hora. Nos solidarizamos com os familiares das vítimas e estamos ao lado da empresa terceirizada, acompanhando o estado de saúde dos feridos e torcendo por sua plena recuperação”.