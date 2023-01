Acidente em cruzamento da Sampaio envolve dois veículos e deixa quatro feridos

Por volta das 13h35min desta sexta-feira (27), a Brigada Militar atendeu mais um acidente de trânsito com vítima.

O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas General Sampaio e Vinte de Setembro, centro, em Alegrete.

De acordo com informações preliminares um Gol descia a Vinte em direção a Dr. Quintana e teria avançado a preferencial atingindo em cheio a lateral de um Voyage.

Com o impacto, a carona do gol sofreu ferimentos, assim como, os três ocupantes do Voyage. Os dois carros tiveram avarias. A parte frontal do Gol foi destruída e a lataria do Voyage na parte lateral direita foi danificada.

As duas ambulâncias estiveram no local, do Samu e dos Bombeiros.