Acidente em trevo de Alegrete deixa condutor ferido

Segundo informações apuradas pela equipe do PAT, por volta das 23h20, o condutor de um veículo Gol, um jovem de 27 anos, perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e colidiu na base de concreto para uma das luminárias.

O impacto causou lesões no condutor, que foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Gol envolvido no acidente sofreu danos significativos na dianteira. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender à ocorrência e tomar as providências necessárias.

O trevo onde o acidente aconteceu está situado entre a Avenida Assis Brasil e a entrada para o Bairro Piola, sendo uma área de grande movimentação viária.