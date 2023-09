Ibirapuitã: na iminência de 9 metros acima do nível normal, onze pessoas estão desalojadas em Alegrete

Com a cota de inundação estabelecida em 9,70 metros, as autoridades locais mantêm um estado de alerta para garantir a segurança da população.

Até o momento, nenhum bairro da cidade foi diretamente atingido pelas águas do rio. No entanto, quatro famílias foram desalojadas de maneira preventiva, somando um total de 11 pessoas afetadas. Entre essas famílias, uma reside no bairro Promorar, outra na Vila Nova e duas no Santo Antônio. Elas foram auxiliadas por servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e buscaram refúgio nas casas de familiares.

A situação atual é resultado do acompanhamento constante realizado pela Defesa Civil, que emitiu o boletim às 20h15 devido ao aumento do nível do rio. De acordo com Renato Grande, coordenador da DC, a previsão é de chuvas nas próximas horas, o que pode acelerar o processo de elevação do nível do Rio Ibirapuitã. Portanto, a recomendação é que a população esteja alerta e siga as orientações das autoridades competentes.

A Secretaria de Infraestrutura também está preparada para agir prontamente em caso de necessidade, garantindo apoio logístico e humano para a assistência às famílias afetadas. Os contatos da Defesa Civil de Alegrete estão à disposição da população para informações adicionais e para relatar qualquer situação de emergência: (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

A Prefeitura de Alegrete reforça a importância da prevenção e do acompanhamento das informações oficiais divulgadas pela Defesa Civil e alerta a comunidade para que esteja atenta às condições meteorológicas e às atualizações sobre o nível do rio.