Mais de 14 mil alegretenses realizaram a declaração de imposto de renda em 2023

Terminado o período de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2023, 14.508 residentes em Alegrete entregaram a declaração no prazo, que era até dia 31 de maio, até às 23h59min.

Em Alegrete, era esperado em torno de 15.000 contribuintes declarantes. Além das 14.508 declarações originais, foram recepcionadas também 1.324 declarações retificadoras, somando 15.832 declarações entregues. A declaração retificadora é aquela entregue caso o contribuinte note algum erro na declaração já entregue, como ausência de alguma informação, e substitui integralmente a declaração original. Ou seja, dos 14.508 contribuintes, 1.248 deixaram para entregar no último dia.

A utilização da declaração pré-preenchida teve uma boa aceitação em Alegrete, representando 23% das declarações entregues. A meta da Receita Federal era que 25% das declarações fossem entregues utilizando esse recurso. O uso do PIX para receber a restituição também teve boa aceitação na cidade, 25% dos declarantes com direito à restituição escolheram receber por PIX.

Quanto ao modelo de tributação utilizado, mais declarantes escolheram o modelo simplificado. Ao todo 37% das declarações foram entregues no modelo por deduções legais e 63% foram entregues no modelo simplificado. Quando ao resultado da declaração, 56,57% dos declarantes terão restituição, 24,49% terão valores a pagar e 18,94% não pagam nem recebem.

Não declarei, e agora?

A partir de agora quem estava obrigado a entregar a declaração e não o fez ainda pode fazer, mas pagará uma multa de valor mínimo de R$165,74 e de no máximo 20% do imposto de renda. O próprio programa do imposto de renda faz o cálculo do valor da multa, que deve ser paga em até 30 dias após a entrega da declaração em atraso. Quem vai entregar com atraso deve ter especial atenção para o modelo de tributação escolhido, se por deduções legais ou simplificado, pois ele não poderá ser alterado.

