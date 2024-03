Acidente entre ciclista e moto na rótula do Centro Social Urbano

Share on Email

De acordo com informações obtidas, o piloto da moto estava trafegando na via preferencial quando o ciclista não respeitou a sinalização e ocorreu a colisão entre os dois veículos. Após o acidente, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Depois de uma grande cirurgia, Cleiton sorriu ao lado da família

A Guarda Municipal, esteve no local para realizar os procedimentos necessários. No entanto, não havia mais ninguém envolvido diretamente no acidente.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias precisas que levaram ao acidente.