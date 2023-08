De acordo com informações fornecidas ao PAT, o condutor do Renault Captur relatou que estava voltando de uma viagem e, de repente, sentiu-se mal ao volante, perdendo o controle do veículo e colidindo com a Kia Sportage estacionada. O homem saiu ileso do acidente.

Homem é encontrado morto em casa, na Vila Nova

A proprietária da Kia Sportage estava presente no local e eles chegaram a um acordo amigável. Ambos os veículos demonstraram danos visíveis devido ao impacto da colisão.