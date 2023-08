Alegrete arrecada mais de R$ 420 mil para Fundo da Criança e do Idoso

O Município de Alegrete arrecadou, este ano de 2023, em torno de R$ 210 mil para o Fundo da Criança e do Adolescente e 220 mil para o Fundo do Idoso. O total de doadores que efetuou o pagamento foi de 256.

Segundo apurado no site da Receita Federal, o total efetivamente arrecadado foi de 426 mil reais. A Receita Federal deverá proceder a transferência, para as contas dos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso, dos valores destinados pelos contribuintes pessoas físicas que puderam e quiseram optar por este benefício fiscal, por ocasião da Declaração Anual de Imposto de Renda do exercício 2023.

Sine fará cadastramento para vagas no Stock Center na próxima semana

Estes recursos são oriundos da hipótese estabelecida na legislação do Imposto de Renda, que permite destinar até 6% do Imposto Devido, para um destes Fundos ou aos dois separadamente, desde que a soma não ultrapasse este limite de 6%.

As destinações, popularmente conhecidas como doações, podem ser feitas de duas maneiras. Originalmente, somente era possível fazer esta doação num ano e deduzir na Declaração do ano seguinte.

Desde 2012, com a mudança da legislação, tornou-se possível fazer a destinação/doação na própria Declaração, limitada a 3% do valor do imposto devido.

Funcionária de agência de empréstimos é acusada de desviar valores

Com esta possibilidade, houve um relativo crescimento da captação destes recursos para o Fundo da Criança, e posteriormente, a partir de 2018, para o Fundo do Idoso, quando se tornou possível, também, fazer esta destinação diretamente na Declaração.

Em Alegrete, desde o ano de 2010, foi iniciado um trabalho de conscientização para a captação de doações, haja vista que, antes dessa data, quase nenhum valor era arrecadado dessa fonte sem custos para financiar atividades de entidades e movimentos que atuam na área da infância e da juventude, sob a coordenação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Praticamente, não havia dotação orçamentária para o Fundo da Criança.

Os guris do Polo do 28 que vão à aula pilchados



De lá para cá, ainda que muito aquém do potencial de arrecadação, Alegrete vem experimentando um lento e progressivo aumento de captação desta fonte de recursos.

Em 2021, conforme pesquisa no site da Receita Federal, o valor de arrecadação foi de R$ 218.644,88 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para o Fundo da Criança e do Adolescente. e de R$ 131.855,29 ( cento e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e novo centavos) para o Fundo Municipal do Idoso.

No ano passado o valor superou os R$ 500 mil, que foi dividido entre os fundos, com 224 doações. Neste ano, houve um decréscimo e o valor fechou em R$ 426.014,39, com 256 doações. Aparentemente, diante dos números milionários do orçamento municipal, mesmo assim insuficientes para o atendimento do conjunto das demandas sociais, os valores arrecadados a custo zero e sem contrapartidas podem parecer pouco. Todavia, representam muito para entidades que atuam nas respectivas áreas de abrangência e enfrentam permanentes e estruturais dificuldades financeiras.

Posto de Saúde da Rondon recebe mais uma médica



De outra sorte, tais recursos podem reduzir as transferências do Município, via subvenções sociais, folgando o orçamento para outras iniciativas.

Para os contribuintes, na verdade, trata-se de um benefício fiscal. O valor doado reduz o imposto a pagar ou aumenta o valor do imposto a restituir, deixando de ser canalizado para os cofres do Governo Federal. É o que a Receita Federal chama de Imposto Solidário.