Acidente entre duas motos deixa idoso, de 82 anos, ferido

O acidente foi no final da tarde desta sexta-feira(11), na rua Bento Manoel.

De acordo com a Brigada Militar, um idoso, de 82 anos, que pilotava uma moto Yamaha sofreu lesões e foi encaminhado à UPA, pelo Samu.

O relato aos policiais militares, foi de que o motociclista, de 52 anos, que também pilotava uma Yamaha, trafegava na rua Bento Manoel e, quando o sinal ficou verde, ele foi fazer a conversão à esquerda no sentido da rua Brigadeiro Olivério e foi atingido.

O idoso que estava logo atrás, teria colidido na moto e, por esse motivo, caiu no solo e sofreu os ferimentos. Ambos veículos estavam no mesmo sentido, ou seja, centro/bairro.

O acidente foi no semáforo do cruzamento das vias rua Bento Manoel com Brigadeiro de Olivério, Cidade Alta.