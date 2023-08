Acidente entre Gol e caminhão na Avenida Caverá; um bebê foi encaminhado à UPA

Share on Email

De acordo com as informações fornecidas pela Brigada Militar, o acidente aconteceu quando o motorista do caminhão transitava pela Avenida Caverá e o veículo Gol se aproximava da interseção proveniente da rua Artur Argenio. O momento de colisão ocorreu quando o Gol teria ingressado na Avenida Caverá, resultando em um impacto entre os dois veículos.

Segundo relatos, uma criança de 1 ano, que estava acomodada em uma cadeirinha de segurança teria sofrido lesões leves, mesmo assim, foi encaminhada à UPA por um carro particular. Embora a criança estivesse na cadeirinha, a decisão de procurar cuidados médicos foi uma medida preventiva adotada pelo pai.

O registro oficial do acidente foi efetuado na delegacia de polícia de Alegrete.