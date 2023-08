Exposição Agropecuária de Alegrete é apresentada na Casa da Farsul em Esteio

Foi durante o tradicional lançamento das exposições e feiras de primavera, que apresentou algumas das diversas feiras que acontecem durante o período no Rio Grande do Sul.

As comitivas de Alegrete, Arroio Grande, Bagé, Cachoeira do Sul, Campo Novo, representando a cidade de Três Passos, Canguçu, Cruz Alta, Lavras do Sul, Nonoai, Pelotas, Pinheiro Machado e São Sepé apresentaram a força das suas cidades e regiões, sua cultura e as atrações que fazem parte de cada um de seus eventos.

A comitiva de Alegrete apresentou a força da 3ª Capital Farroupilha e região, a cultura e as atrações que farão parte da 81ª edição da expofeira.

Uma palavra amiga na hora certa muda um destino; história baseada em fatos reais

O presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes e a coordenadora desta edição, Martha Louzada, destacaram as potencialidades do agro alegretense.

Motociclista, sem CNH, sofre ferimentos em colisão com Jeep Compass

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral também prestigiou o ato e falou da importância do evento para o município e região.

Francisco Schardong, diretor Administrativo e coordenador da Comissão de Exposições e Feiras da Federação, destacou a apresentação das cidades.

Fotos: reprodução