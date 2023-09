Javalis em parque da cidade é um alerta para a presença de animais selvagens em área central

O autor do vídeo, Celeni Viana, estava fazendo uma caminhada com seu filho Huillian quando avistaram os animais. O registro rapidamente se espalhou, alcançando mais de 2 mil visualizações em apenas algumas horas após ser compartilhado no perfil do Facebook de Celeni. O parque onde os javalis foram avistados está situado próximo a uma área de mata e ao Rio Ibirapuitã.

A presença inesperada de javalis na área urbana chamou a atenção para questões de segurança e conservação ambiental. Na legenda do vídeo, Celeni Viana alertou sobre os riscos de provocar os animais, enfatizando que os javalis podem atacar se se sentirem ameaçados. Esse incidente levantou preocupações sobre a coexistência entre seres humanos e espécies selvagens em ambientes urbanos.

A ameaça dos javalis e a decisão do Ibama

O javali é uma espécie exótica e não nativa no Brasil, sendo considerado uma praga para a produção de alimentos. Sua capacidade de reprodução exponencial e a ausência de predadores naturais no país levaram a problemas crescentes com relação ao impacto ambiental e econômico. A falta de inimigos naturais permitiu que a população de javalis se proliferasse descontroladamente, causando danos às plantações e à fauna local.

Em resposta à situação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) tomou uma medida preventiva. O Ibama suspendeu temporariamente todas as licenças previamente emitidas para a caça de javalis e outras espécies exóticas. Essa ação tem como objetivo reavaliar os procedimentos relacionados à caça e assegurar um manejo mais eficiente dessas espécies.

Nova abordagem na emissão de licenças

De acordo com o Ibama, a suspensão das licenças para a caça de javalis está relacionada ao Decreto nº 11.615, que transferiu a responsabilidade de emitir Certificados de Registro para caçadores excepcionais para o Exército. Embora as autorizações emitidas antes do decreto ainda estejam em vigor, essa mudança sinaliza uma nova abordagem na regulamentação da caça dessas espécies invasoras.

O futuro da convivência e conservação

O incidente envolvendo os javalis no Porto dos Aguateiros destaca a importância de uma abordagem equilibrada para lidar com espécies exóticas invasoras. A suspensão temporária das licenças de caça pelo Ibama e a transferência da responsabilidade para o Exército refletem a necessidade de uma estratégia mais abrangente para o manejo desses animais.

A esperança é que um novo plano de manejo para os javalis seja desenvolvido, garantindo não apenas a conservação do meio ambiente, mas também a segurança das comunidades urbanas e rurais. A coexistência responsável entre humanos e animais selvagens é um desafio que requer a colaboração de diversos setores da sociedade para encontrar soluções sustentáveis e eficazes.