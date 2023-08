Ciclista alegretense é a terceira colocada na elite feminina do Granfondo Gramado

O evento reuniu 420 atletas de todo país na primeira edição da prova que percorreu cinco cidades da Serra Gaúcha em um trajeto de 114,2 quilômetros com largada e chegada em Gramado.

Lennon, de apenas 6 anos, já é um gigante numa prancha de skate

A ciclista alegretense Mariana Cassol Piccoli, atleta da JP Bike Team foi a terceira melhor entre as mulheres na elite feminina. Ela completou o árduo percurso em 3h33min06seg. “Parabenizar a organização do evento pela mega estrutura, já estamos ansiosos para o próximo. Parabenizo também à todos os mais de 450 ciclistas que se desafiaram na Serra Gaúcha, foi uma energia surreal. Agradeço primeiramente a Deus, minha família, meu namorado, minha equipe e a todos os amigos que estão sempre na torcida”, resumiu a alegretense que está radicada em Caxias do Sul.

O circuito, que teve cerca de quatro horas de duração, foi disputado nas categorias masculino e feminino, em subdivisões conforme a faixa etária dos ciclistas. Cristian completou a prova em 3h01min24seg e a atleta Paula concluiu em 3h25min29seg.

Exposição Agropecuária de Alegrete é apresentada na Casa da Farsul em Esteio

O percurso passou pelas cidades de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Igrejinha e Três Coroas. “Estamos muito felizes com a realização do evento na Serra Gaúcha e com todo apoio que tivemos das cidades envolvidas, órgãos públicos, governos, autoridades e comunidade”, destaca um dos organizadores, Romolo Lazaretti. De acordo com ele, 2024 terá mais uma edição em data ainda a ser confirmada.

Em Gramado, local de largada e chegada, uma grande estrutura foi montada para receber atletas, familiares e visitantes no Lago Joaquina Rita Bier. A Villa GF Gramado contou com stands de marcas parceiras, stands de degustação de produtos, palco com show artístico de banda local, DJ, food trucks, espaço de apoio aos atletas, banheiros, brinquedoteca, Área VIP, espaço de massagem e posto médico, desde sexta-feira, dia 25.

A competição teve uniforme oficial com a mais moderna tecnologia (fator UV e bactericida) para proporcionar conforto aos atletas. A organização do evento premiou os vencedores das provas com troféus e medalhas por posição – para os concorrentes na categoria Elite houve premiação em dinheiro.

O GranFondo Gramado 2023 é realizado pela W27 Eventos, Lazzaretti, TMCC Luxor e Pro2, organização das provas do Circuito GranFondo Brasil, com chancela do Governo do Estado, prefeitura de Gramado, secretarias municipais, consulado Geral da Itália no Estado e Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. O evento também conta com apoio da Frente Parlamentar do Ciclismo e Cicloturismo, presidida pelo deputado Issur Koch na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

No próximo final de semana a ciclista alegretense defende o título gaúcho na etapa única de resistência e contrarrelógio (CRI), O evento acontece no autódromo de Santa Cruz do Sul no domingo e no Lago Dourado no sábado.

Fotos: reprodução