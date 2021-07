Acidente entre KA e Toyota resulta em danos materiais

Conforme informações da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, o motorista do KA teve a frente cortada pela caminhoneta.

O condutor da Toyota SW4 descia a rua Bento Gonçalves e avançou a preferencial do KA que trafegava na rua Dom Felipe de Nadal. Com o impacto entre os veículos, ambos, ficaram com avarias. Houve acerto entra as partes envolvidas.

O motorista do Ford KA tem 36 anos e da caminhoneta Toyota tem 37 anos. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência por volta das 16h, desta quinta-feira(22)