Banco de Alimentos realiza entrega recorde no Natal em Alegrete

Concluindo a campanha Natal do Bem e em uma grande mobilização de voluntários o Banco de Alimentos de Alegrete concluiu na véspera de Natal, a entrega de cerca de duas toneladas de alimento diretamente a famílias carentes de 12 bairros de Alegrete.

Quase duas toneladas de alimentos

Segundo Adão Roberto, um dos coordenadores e mentor do projeto no município, essa foi a maior entrega realizada em um só dia, feita pelo Banco de Alimentos.

Adão Roberto comemorou a entrega recorde

A entrega contou com o apoio da Empresa Fighera Máquinas, Direção da AABB, Rotary Alegrete Sul e Escoteiros Honório Lemes. Toda a ação foi coordenada pelo Sargento Adão Roberto.

Entrega contou com o presidente da AABB Altemir



As doação entregues são resultados das campanhas realizadas pelo Banco de Alimentos como: Natal do Bem, Cavalgada do Bem, Sábado Solidário, doação nos pontos de arrecadação do 12º BEComb, 6º RCB, 2ª Cia Eng Mec, Unipampa, Unimed, Fighera máquinas, Condomínio Vasco Alves, AABB, e apoio incondicional dos clubes de serviços.

O Banco de Alimento de Alegrete consolida assim sua missão em Alegrete de combater a fome levando esperança para as famílias que passam por esta dificuldade com a falta de alimentação.

Equipe de voluntários percorreu vários bairros

As doações podem ser feitas na Associação dos Arrozeiros, UNIMED, AABB, Lojas Quero Quero, Fighera Máquinas e Condomínio Vasco Alves. Conforme Adão Roberto as próximas atividades do Banco de Alimentos de Alegrete será no dia 8 de janeiro com o sábado solidário.

Fotos: Banco de Alimentos (divulgação)