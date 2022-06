Acidente entre moto e Saveiro, deixa homem ferido, na rua Daltro Filho

Na noite desta quinta-feira(9), um acidente entre uma moto e uma caminhonete deixou um homem ferido. Ele foi encaminhado à Santa Casa, de Alegrete, pela ambulância dos Bombeiros.

De acordo com informações da Brigada Militar, o relato da motorista da Saveiro, foi de que ela trafegava na rua Conde de Porto Alegre e fez a conversão à esquerda na rua Daltro Filho.

No momento da manobra, não visualizou o motociclista que subia na direção contrária e apenas ouviu o estrondo. O motociclista colidiu na lateral traseira da caminhonete.

Com impacto, ele sofreu as lesões e foi encaminhado ao hospital pela ambulância dos Bombeiros. No momento em que os policiais militares chegaram no acidente, a moto tinha sido retirada do local. O homem que a pilotava não possui Carteira Nacional de Habilitação e foi autuado.

Ambos veículos, segundo testemunhas, tiveram avarias.