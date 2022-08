Acidente entre moto e Uno deixa carona ferida

Share on Email

No final da manhã desta sexta-feira(5), o motorista de um UNO avançou a preferencial na rua Barão do Amazonas cruzamento com a rua Expedicionário Cannes, Centro, Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o condutor provocou o acidente com um motociclista que trafegava sentido Praça Getúlio Vargas, já o homem que dirigia o Uno seguia em direção a Avenida Alexandre Lisboa.

Com o impacto, entre os veículos, a carona da moto sofreu lesões e ferimentos sendo levada à UPA pelo Samu. A Brigada Militar realizou o atendimento da ocorrência.