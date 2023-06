Acidente entre ônibus e carro na Assis Brasil deixa veículo semidestruído

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista de 42 anos que dirigia o Onix disse que não é da cidade e, ao fazer a conversão para a esquerda na Assis Brasil ocorreu a colisão com o transporte coletivo. Ele subia a rua Bento Gonçalves, na cidade Alta e estava indo em direção a um hotel.

Homem que bateu na companheira e quebrou os móveis da casa foi preso em flagrante

Já o condutor do ônibus salientou que seguia pela preferencial, na Avenida Assis Brasil em direção à Praça General Osório, no cruzamento com a Bento Gonçalves teve a frente do veículo cortada pelo carro, sem tempo de evitar o acidente. No ônibus que fazia a linha Vila Nova x Pedreiras, a cobradora teria sido encaminhada posteriormente à UPA com dores na cabeça. Já o motorista o Onix nada sofreu.

Os airbags do carro acionaram e com o impacto o veículo subiu a calçada e atingiu uma placa de sinalização. O acidente foi no cruzamento das vias Assis Brasil com Bento Gonçalves, Centro, em Alegrete.