Mãe, padrasto e avó são presos por suspeita de tortura contra menina de 3 anos no RS

Três pessoas foram presas preventivamente na manhã desta quarta-feira (7) por suspeita de tortura qualificada contra uma criança de 3 anos, que vive no bairro Lomba do Pinheiro, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os suspeitos são a mãe, o padrasto e a avó paterna da menina.

De acordo com a delegada Jeiselaure de Souza, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Viamão, as prisões foram realizadas no bairro Lomba do Pinheiro, onde a criança morava, e no bairro Anchieta, em Porto Alegre, onde o padrasto trabalhava. Todos viviam no mesmo terreno em Viamão, embora a avó residisse em uma casa separada.

Os presos serão investigados pelo crime de tortura qualificada (ou tortura-castigo), conforme a Polícia Civil. As ações policiais contaram com o acompanhamento do Conselho Tutelar de Viamão.

Segundo laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP), as lesões apresentadas pela criança tinham diferentes colorações, o que indicaria que ocorreram em diferentes momentos. As investigações apontam que a menina foi submetida à violência e grave ameaça através de agressões físicas, falta de alimento, negligência e sofrimento físico mental, como forma de castigo.

A Polícia Civil afirma que os trabalhos de investigação iniciaram após uma denúncia anônima sobre as lesões apresentadas pela criança. Testemunhas e a própria criança relataram que os castigos aconteciam por urinar na cama, brigar com o irmão e falar sobre a violência a que era submetida na creche que frequentava.

Casos de violência contra crianças podem ser denunciados à Polícia Civil através do Disque-Denúncia 181, disponível 24 horas por dia gratuitamente em todo estado, ou do Denúncia Digital 181. Em ambos, o sigilo e o anonimato são garantidos.