Homem que bateu na companheira e quebrou os móveis da casa foi preso em flagrante

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar no bairro Assumpção, em Alegrete.

Segundo informações policiais, o acusado quebrou móveis e outros objetos no interior da residência, além de ter agredido a companheira de 30 anos.

O fato ocorreu na tarde da última quinta-feira(18), quando uma guarnição foi acionada no bairro Assumpção e, no endereço, os PMs conversaram com a vítima.

A mulher disse que o companheiro danificou o interior da residência, do casal, e eles teriam trocado ofensas e agressões.

Diante do relato, o casal foi encaminhado até a DPPA para registro onde foi determinada a prisão em flagrante, por violência doméstica, ao acusado.

Na sequência, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.