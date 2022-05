Acidente entre Pampa e carroça deixa um ferido

Share on Email

Segundo informações, o condutor da Pampa não teria visualizado a carroça que estava saindo do acostamento, por esse motivo, acabou a abalroando.

Com o impacto, o cavalo que estava atrelado, saiu em disparada, ao se soltar da carroça, e foi interceptado por moradores das adjacências. O acidente teria ocorrido por volta das 17h30min, de hoje, na ERS 507, Estrado do Salso(Frigorífico), em Alegrete.

Os Bombeiros foram acionados e encaminharam o homem que estava na carroça com ferimentos leves. Ele foi arremessado alguns metros à frente, no momento da colisão e sofreu um corte na cabeça, além da queixa de dores no corpo.

Já o condutor da caminhonete relatou a testemunhas que o sol teria dificultado a visibilidade. Ele, nada sofreu.

O cavalo ficou com alguns arranhões, sem gravidade. A carroça e a caminhonete tiveram avarias.

Com informações : Repórter Alex Stanrlei

Fotos: reprodução internauta.