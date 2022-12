Câmara concede título de Cidadão Alegretense ao Tenente Coronel Alessandro

Com a presença do comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada na Exército Brasileiro, general Marcelo de Carvalho Ribeiro, a Câmara Municipal outorgou o título de Cidadão Alegretense ao tenente coronel Alessandro Pinto Nunes, comandante do 12º BE Comb, uma das mais tradicionais e queridas unidades militares de Alegrete. A proposição foi do vereador Moisés Fontoura, com aprovação unânime da Casa.

Estiveram prestigiando a solenidade o vice-prefeito Jesse Trindade; a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti Gonçalves Fagundes; o vice-presidente do Centro Empresarial de Alegrete, jornalista Nilson Gomes; o cônsul do Grêmio em Alegrete, Adãozinho Ramos; o presidente do Flamenguinho e do Efipan, Toninho Fagundes, além da presença da comunidade militar do Município.

A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Casa, Anilton Oliveira. Os vereadores Itamar Rodriguez, João Leivas, Eder Fioravante e Ênio Bastos prestigiaram a homenagem proposta pelo colega Moisés Fontoura.

Nas falas, destaque para a efetiva comunhão entre as funções militares e as ações sociais do homenageado, colocando sempre o 12º BE Comb na linha de frente de diversos eventos – com destaque para a Regata Ecológica – assim como o apoio e socorro em eventos de calamidadee pública, como as enchentes que costumam atingir o Município.

Na sequência, o já tradicional coquetel oferecido pela Casa, a cargo do buffet de Ênio Costa, quando homenageado e seus convidados confraternizam com os vereadores e servidores da Casa.

Fotos: assessoria CMA