Acidente entre Uno e Celta deixa duas pessoas feridas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com a Brigada Militar, as duas condutoras alegaram que o sinal estava verde. O impasse ocorreu após, a colisão entre um Celta e um Uno, no semáforo da Praça General Osório.

Perícia e imagens revelam como foi o acidente que vitimou motociclista

A motorista do Uno trafegava na rua Daltro Filho sentido bairro/Centro e a mulher que dirigia o Celta seguia em direção a Avenida Assis Brasil.

Com o impacto dos veículos, duas pessoas ficaram lesionadas e foram socorridas à UPA pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Ambos veículos tiveram avarias.