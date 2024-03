Acidente entre van de turismo e caminhão deixa quatro mortos na BR 158

A colisão entre os veículos ocorreu por volta das 13h e mantém o trânsito interrompido no local desde então. O caminhão, de Uruguaiana, trafegava em direção a fronteira enquanto a Van, emplacada em Viamão, vinha no sentido contrário. Os quatro mortos estavam na Van.

Os feridos, seis da Van e dois do caminhão, foram socorridos por ambulâncias do Samu, Corpo de Bombeiros Militares, Prefeitura e da empresa Movilcor e encaminhados para a Santa Casa em Santana do Livramento. Várias das vítimas precisaram ser removidas das ferragens pelos bombeiros.

Equipes do IGP e da Polícia civil estiveram no local e foi dado início a apuração das circunstâncias da ocorrência. A PRF permanece no local no trabalho de desobstrução do trânsito, que atualmente está em meia pista.