Mulher morre após caminhão cair de ponte em Tapes

Uma mulher morreu depois de o caminhão em que viajava como passageira cair de uma ponte na BR-116, em Tapes, na Região Sul do Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado (21). Ela não teve a identidade divulgada, mas tinha 33 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em um caminhão com placas de Venâncio Aires, que destruiu as muretas da ponte sobre o Arroio Araçá, no quilômetro 351 e caiu.

O condutor ficou ferido e foi levado para atendimento em Camaquã. A mulher morreu no local.

O trânsito chegou a ficar interrompido mas já foi liberado.

Por Eduardo Paganella, RBS TV