Nossa Senhora do Carmo terá estação tubo

O local já estava sendo analisado pelos técnicos e está em estudos finais para ser implantado na Nossa Senhora do Carmo, próximo à Praça Getúlio Vargas.

Segundo Jesse Trindade, o segundo módulo que seria construído no terminal Júlio Barragana Vaucher não será feito, e a estrutura antiga existente lá sofrerá adaptações(reformas), passando para a Nossa Senhora do Carmo. Desta forma, o novo terminal vai atender a um local com grande fluxo de usuários do transporte coletivo.

O processo de desenvolvimento do novo desenho do terminal da Praça está atualmente em fase de finalização, o que sinaliza que em breve a nova estação-tubo será integrada ao ambiente. Com um orçamento total de R$ 199.755,32 destinado para a construção das duas estruturas, esta iniciativa representa um investimento significativo na infraestrutura urbana da área. Além de proporcionar maior comodidade e acessibilidade aos usuários do transporte público, a adição da segunda estação-tubo visa também aprimorar a eficiência do sistema, reduzindo tempos de espera e otimizando a circulação de ônibus.