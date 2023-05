Acidente na Eurípides deixa um homem ferido

Um homem sofreu ferimentos ao colidir na traseira de um Onix. O acidente aconteceu na Avenida Eurípedes Brasil Milano, nas imediações da rua Barros Cassal, Cidade Alta, em Alegrete.

De acordo com os policiais, o relato do motorista do carro foi de que ele trafegava na Avenida e, ao reduzir para passar um quebra-molas, o homem que pilotava a motoneta bateu na traseira do veículo que teve avarias. Com ferimentos, a vítima foi encaminhada à UPA pelo Samu, já o motorista do Onix, nada sofreu. O acidente foi na noite de sábado. A Brigada Militar foi até a UPA para buscar o relato do homem que pilotava a motoneta. Até o momento, não havia o relato dele.

Ambos veículos tiveram avarias. A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local, mas devido a vítima ter lesões, o acidente foi registrado pela BM.