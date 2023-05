Coleta de lixo eletrônico será no bairro Vila Nova na segunda-feira

Na próxima segunda-feira, a Secretaria do Meio Ambiente estará realizando mais uma coleta descentralizada de resíduos eletrônicos, e desta vez, o ponto de coleta será na Praça Aracy Baes, no bairro Vila Nova. Esta é uma ação importante para a preservação do meio ambiente e para a conscientização da população sobre a importância do descarte adequado dos resíduos orgânicos.

Os resíduos eletrônicos, como celulares, computadores, televisores, pilhas e baterias, contêm substâncias tóxicas e prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Por isso, é fundamental que esses materiais sejam descartados corretamente e não sejam interpretados no lixo comum.

A coleta descentralizada é uma iniciativa que visa facilitar o acesso da população aos pontos de coleta, evitando que esses materiais sejam reproduzidos no meio ambiente ou em locais inadequados. Além disso, a ação contribui para a diminuição da compra de matéria-prima para a produção de novos eletrônicos, já que os materiais coletados podem ser reaproveitados.

Portanto, quem possui algum resíduo eletrônico em casa, não deve perder a oportunidade de descartá-lo de forma adequada e contribuir para a preservação do meio ambiente.