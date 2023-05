Movimento do comércio no Dia das Mães foi nos “45 do segundo tempo”

Neste dia 14 de maio, comemora-se o Dia das Mães, uma data especial que celebra a figura materna. E não é à toa que as progenitoras têm um prestígio tão grande na sociedade. Elas são responsáveis ​​por trazer ao mundo e cuidar de seus filhos, dedicando-se a eles com amor, carinho e proteção.

Esse amor incondicional é algo que não tem preço, e é por isso que no dia delas, o comércio se movimenta em busca de oferecer presentes que possam demonstrar um pouco de gratidão e amor. Em Alegrete, conforme a reportagem do PAT apurou, durante a semana que antecedeu esse domingo, o expectativa dos lojistas era maior e todos destacaram que a venda estava aquém do previsto. Contudo, como bom brasileiro, aos 45 do segundo tempo o movimento que começou lento, reagiu.

A presidente do Sindiloja local, Vanessa Machado, citou que a espera era de um aumento de 20% em relação ao ano passado. Perfumes, confecções e eletrônicos foram os mais procurados, mas o importante mesmo era encontrar o presente que expressasse todo o amor e carinho pelas mamães.

No domingo, muitas famílias se reunirão para comemorar o dia das mães com um churrasco ou almoço em restaurantes, dando às mães um merecido descanso e um momento para desfrutar da companhia de seus filhos.

E para encerrar as comemorações, a Praça Getúlio Vargas será palco do evento da Nativa FM e parceiros, intitulado de “Tributo – A Festa do Trabalhador”. O evento contará com shows da equipe de locutores da rádio, sorteio de prêmios e atrações musicais, como a banda Roupa Nova Cover, que promete levar o público ao delírio com seus consagrados históricos e clássicos do rock.

Portanto, nesse Dia das Mães, não deixe de demonstrar todo o amor e gratidão que sente por aquela que sempre esteve ao seu lado. Afinal, as mães são verdadeiros tesouros e merecem todo o prestígio e homenagens que recebem nesse dia tão especial.